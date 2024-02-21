ГУР: На окупованих територіях зараз 470 тисяч військових РФ, побільшало їх в прикордонні

Сухопутна частина угруповання російських військ, розташованого на території України, становить зараз близько 470 тисяч військовослужбовців.

Джерело: представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Якщо говорити про те, що змінилося за цей час, - то це чисельність угруповання, розгорнутого на нашій території. Наразі сухопутний компонент, сухопутна частина угруповання, яка розташована на території України, становить близько 470 тисяч військовослужбовців. І це тільки сухопутний компонент, я не беру авіацію, не рахуємо сюди військово-морський флот, який теж залучається до проведення операцій, до завдання ударів".

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Деталі: Також, Скібіцький розповів, що на окупованих територіях з'явився новий компонент військ РФ – розгорнуто угруповання росгвардії. Близько 33 тисячі військовослужбовців. "Це ті люди, які забезпечують діяльність окупаційної влади, охорону стратегічних об'єктів і за необхідності можуть виконувати завдання оборони саме на тимчасово окупованих територіях", - розповів Скібіцький.

Окрім того, додатково з'явилося угруповання т.зв. прикриття державного кордону РФ. Вони розгорнуті на території трьох областей Росії, які безпосередньо межують з Україною: Бєлгородська, Курська, Брянська (близько 30 тисяч військовослужбовців).

Генерал-майор наголосив, що це пов'язано зі страхом росіян, що "ми будемо більш активні, проводитимемо відповідні дії на території РФ".

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Скібіцький також наголосив, що важливою зміною за два роки є ізолювання Чорноморського флоту, і всі основні бойові кораблі ворога перебувають у Новоросійську.