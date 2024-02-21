ГУР: На оккупированных территориях сейчас 470 тысяч военных РФ, стало больше их в приграничье

Сухопутная часть группировки российских войск, расположенной на территории Украины, составляет сейчас около 470 тысяч военнослужащих.

Источник: представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Если говорить о том, что изменилось за это время, - то это численность группировки, развернутой на нашей территории. Сейчас сухопутный компонент, сухопутная часть группировки, которая расположена на территории Украины, составляет около 470 тысяч военнослужащих. И это только сухопутный компонент, я не беру авиацию, не считаем сюда военно-морской флот, который тоже привлекается к проведению операций, к нанесению ударов".

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Детали: Также, Скибицкий рассказал, что на оккупированных территориях появился новый компонент войск РФ - развернута группировка росгвардии. Около 33 тысяч военнослужащих. "Это те люди, которые обеспечивают деятельность оккупационной власти, охрану стратегических объектов и при необходимости могут выполнять задачи обороны именно на временно оккупированных территориях", - рассказал Скибицкий.

Кроме того, дополнительно появилась группировка т.н. прикрытия государственной границы РФ. Они развернуты на территории трех областей России, которые непосредственно граничат с Украиной: Белгородская, Курская, Брянская (около 30 тысяч военнослужащих).

Генерал-майор отметил, что это связано со страхом россиян, что "мы будем более активны, будем проводить соответствующие действия на территории РФ".

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Скибицкий также отметил, что важным изменением за два года является изолирование Черноморского флота, и все основные боевые корабли врага находятся в Новороссийске.