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Британія ввела санкції проти співробітників колонії, де помер Навальний

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 21 лютого 2024, 14:21
Британія ввела санкції проти співробітників колонії, де помер Навальний
Фото: Getty Images

Велика Британія ввела санкції проти співробітників колонії "Полярний вовк", де помер російський опозиціонер Алексєй Навальний.

Джерело: повідомлення британського уряду, пише "Європейська правда"

Деталі: Британія наклала санкції на шістьох осіб, які очолюють виправну колонію, де помер Навальний. До осіб, які потрапили під санкції, буде застосовано заморожування активів і заборону на в’їзд.

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Серед осіб, на яких поширюються санкції, – Вадим Калінін, начальник колонії "Полярний вовк", та п’ятеро його заступників.

Британія стала першою країною, яка запровадила санкції у відповідь на смерть Навального.

Британія також закликала негайно передати тіло Навального його родині та провести повне та прозоре розслідування його смерті.

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"Сьогодні ми вводимо санкції проти найвищих тюремних чиновників, відповідальних за його (Навального) утримання в колонії, де він провів останні місяці свого життя. Відповідальні за жорстоке поводження з Навальним не повинні мати жодних ілюзій – ми притягнемо їх до відповідальності", – заявив глава МЗС Британії Девід Кемерон.

Нагадаємо, Євросоюз також обіцяє накласти санкції проти причетних до смерті Навального. 

Президент США Джо Байден заявив, що Штати розглядають додаткові санкції проти Росії через смерть Навального

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