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Британия ввела санкции против сотрудников колонии, где умер Навальный

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 21 февраля 2024, 14:21
Британия ввела санкции против сотрудников колонии, где умер Навальный
Фото: Getty Images

Великобритания ввела санкции против сотрудников колонии "Полярный волк", где умер российский оппозиционер Алексей Навальный.

Источник: сообщение британского правительства, пишет "Европейская правда"

Детали: Великобритания наложила санкции на шесть человек, возглавляющих исправительную колонию, где умер Навальный. К лицам, попавшим под санкции, будет применено замораживание активов и запрет на въезд.

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Среди лиц, на которых распространяются санкции, - Вадим Калинин, начальник колонии "Полярный волк", и пять его заместителей.

Великобритания стала первой страной, которая ввела санкции в ответ на смерть Навального.

Великобритания также призвала немедленно передать тело Навального его семье и провести полное и прозрачное расследование его смерти.

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"Сегодня мы вводим санкции против высших тюремных чиновников, ответственных за его (Навального) содержание в колонии, где он провел последние месяцы своей жизни. Ответственные за жестокое обращение с Навальным не должны питать никаких иллюзий – мы привлечем их к ответственности", – заявил глава МИД Британии Дэвид Кэмерон.

Напомним, Евросоюз также обещает наложить санкции против причастных к смерти Навального.

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты рассматривают дополнительные санкции против России из-за смерти Навального.

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