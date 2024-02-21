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Атакували міжнародні фінустанови, що надають допомогу Україні: СБУ викрила хакерів

"Українська правда"Середа, 21 лютого 2024, 14:44
Атакували міжнародні фінустанови, що надають допомогу Україні: СБУ викрила хакерів
Фото: Національна поліція України

Кіберфахівці Служби безпеки України разом із правоохоронцями з США, ЄС, Великої Британії та інших країн-партнерів викрили учасників міжнародного угруповання хакерів "LockBit", котрі блокували роботу фінансових установ західних країн та вимагали гроші за відновлення роботи.

Джерело: Служба безпеки УкраїниНаціональна поліція України

Дослівно СБУ: "Протягом майже 5 років зловмисники здійснили більше ніж 3 тис. кібератак проти фінансових установ та корпорацій західних країн, які надають оборонну допомогу Україні. Задокументовано, що тільки з однієї з американських компаній хакери вимагали понад 90 млн. доларів США. Для викрадення корпоративних відомостей хакери використовували спеціально розроблені програми-вимагачі".

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Деталі: Повідомляється, що серед організаторів та учасників угруповання були громадяни України та РФ. 

В Україні злочинців представляли батько і син, від дій яких постраждали фізичні особи, підприємства, державні установи та заклади охорони здоров‘я у Франції. Слідчі Нацполіції провели ряд обшуків за місцями проживання хакерів у Тернополі, вилучили мобільні телефони й комп’ютерну техніку.

За даними розслідування, учасники міжнародного угруповання дистанційно "запускали" шкідливе програмне забезпечення на комп’ютери користувачів. "Вірус" збирав інформацію, а потім блокував роботу техніки та "пропонував" її відновити після оплати послуги. 

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У разі відмови – зловмисники погрожували паралізувати весь технологічний процес потерпілих компаній та оприлюднити їхню конфіденційну інформацію в мережу.

 
Фото: СБУ

У ході слідчих дій правоохоронці вилучили понад 30 серверів у США та семи країнах Євросоюзу, з яких зловмисники проводили кібератаки і де зберігали викрадені дані. Також заблоковано понад 200 криптовалютних рахунків злочинного угруповання.

Передісторія: 

20 лютого Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти двох росіян, причетних до розробки програми-вимагача LockBit, за допомогою якої були атаковані західні установи та компанії.

Теми: СБУхакери
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