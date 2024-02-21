Атаковали международные финучреждения, оказывающие помощь Украине: СБУ разоблачила хакеров

Киберспециалисты Службы безопасности Украины вместе с правоохранителями из США, ЕС, Великобритании и других стран-партнеров разоблачили участников международной группировки хакеров "LockBit", которые блокировали работу финансовых учреждений западных стран и требовали деньги за восстановление работы.

Источник: Служба безопасности Украины, Национальная полиция Украины

Дословно: "В течение почти 5 лет злоумышленники совершили более 3 тыс. кибератак против финансовых учреждений и корпораций западных стран, которые оказывают оборонную помощь Украине. Задокументировано, что только с одной из американских компаний хакеры требовали более 90 млн. долларов США. Для похищения корпоративных сведений хакеры использовали специально разработанные программы-вымогатели".

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Детали: Сообщается, что среди организаторов и участников группировки были граждане Украины и РФ.

В Украине преступников представляли отец и сын, от действий которых пострадали физические лица, предприятия, государственные учреждения и учреждения здравоохранения во Франции. Следователи Нацполиции провели ряд обысков по местам жительства хакеров в Тернополе, изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику.

По данным расследования, участники международной группировки дистанционно "запускали" вредоносное программное обеспечение на компьютеры пользователей. "Вирус" собирал информацию, а затем блокировал работу техники и "предлагал" ее восстановить после оплаты услуги.

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В случае отказа - злоумышленники угрожали парализовать весь технологический процесс пострадавших компаний и обнародовать их конфиденциальную информацию в сеть.

Фото: СБУ

В ходе следственных действий правоохранители изъяли более 30 серверов в США и семи странах Евросоюза, с которых злоумышленники проводили кибератаки и где хранили похищенные данные. Также заблокировано более 200 криптовалютных счетов преступной группировки.

Предыстория:

20 февраля Министерство финансов США объявило о санкциях против двух россиян, причастных к разработке программы-вымогателя LockBit, с помощью которой были атакованы западные учреждения и компании.