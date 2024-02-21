Ворог поширює фейк про "розстріл цивільних спецпризначенцями ГУР"

Противник поширує неправдиву інформацію про нібито "розстріл українськими військовими цивільних осіб на Харківщині за відмову відповідати на націоналістичне вітання".

Джерело: Центр протидії дезінформації

Деталі: Зазначається, що ворожі Telegram-канали поширюють інформацію про те, що нібито бійці спецпідрозділу KRAKEN ГУР МО України розстріляли мешканців села Петропавлівка Харківської області за відмову відповідати на "націоналістичне вітання".

Реклама:

За словами пропагандистів, сталося це на одному з блокпостів недалеко від ферми у Петропавлівці, де військові буцімто зупинили автівку, у якій знаходилося троє осіб.

Насправді ж в автівку влучив російський дрон-камікадзе, у результаті чого загинуло дві людини, ще одна отримала поранення, про що повідомив 20 лютого голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

ВІДЕО ДНЯ

У ЦПД зазначають, що метою російських загарбників є демонізація українських військових та дискредитація спецпідрозділу KRAKEN ГУР МОУ.

Що передувало: Близько 16:50 20 лютого в с. Петропавлівка Куп‘янського району в цивільну автівку влучив ворожий дрон-камікадзе. Двоє чоловіків 38 та 50 років, робітники місцевої ферми, загинули на місці. 48-річну дружину останнього з пораненнями доставили в медичний заклад.