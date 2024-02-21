Ворог поширює фейк про "розстріл цивільних спецпризначенцями ГУР"
Противник поширує неправдиву інформацію про нібито "розстріл українськими військовими цивільних осіб на Харківщині за відмову відповідати на націоналістичне вітання".
Джерело: Центр протидії дезінформації
Деталі: Зазначається, що ворожі Telegram-канали поширюють інформацію про те, що нібито бійці спецпідрозділу KRAKEN ГУР МО України розстріляли мешканців села Петропавлівка Харківської області за відмову відповідати на "націоналістичне вітання".
За словами пропагандистів, сталося це на одному з блокпостів недалеко від ферми у Петропавлівці, де військові буцімто зупинили автівку, у якій знаходилося троє осіб.
Насправді ж в автівку влучив російський дрон-камікадзе, у результаті чого загинуло дві людини, ще одна отримала поранення, про що повідомив 20 лютого голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У ЦПД зазначають, що метою російських загарбників є демонізація українських військових та дискредитація спецпідрозділу KRAKEN ГУР МОУ.
Що передувало: Близько 16:50 20 лютого в с. Петропавлівка Куп‘янського району в цивільну автівку влучив ворожий дрон-камікадзе. Двоє чоловіків 38 та 50 років, робітники місцевої ферми, загинули на місці. 48-річну дружину останнього з пораненнями доставили в медичний заклад.