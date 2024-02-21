Враг распространяет фейк о "расстреле гражданских спецназовцами ГУР"
Противник распространяет ложную информацию о якобы "расстреле украинскими военными гражданских лиц на Харьковщине за отказ отвечать на националистическое приветствие".
Источник: Центр противодействия дезинформации
Детали: Отмечается, что вражеские Telegram-каналы распространяют информацию о том, что якобы бойцы спецподразделения KRAKEN ГУР МО Украины расстреляли жителей села Петропавловка Харьковской области за отказ отвечать на "националистическое приветствие".
По словам пропагандистов, произошло это на одном из блокпостов недалеко от фермы в Петропавловке, где военные якобы остановили машину, в которой находилось три человека.
На самом деле в машину попал российский дрон-камикадзе, в результате чего погибли два человека, еще один получил ранения, о чем сообщил 20 февраля председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В ЦПД отмечают, что целью российских захватчиков является демонизация украинских военных и дискредитация спецподразделения KRAKEN ГУР МОУ.
Что предшествовало: Около 16:50 20 февраля в с. Петропавловка Купянского района в гражданскую машину попал вражеский дрон-камикадзе. Двое мужчин 38 и 50 лет, рабочие местной фермы, погибли на месте. 48-летнюю жену последнего с ранениями доставили в медицинское учреждение.