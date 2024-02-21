Враг распространяет фейк о "расстреле гражданских спецназовцами ГУР"

Противник распространяет ложную информацию о якобы "расстреле украинскими военными гражданских лиц на Харьковщине за отказ отвечать на националистическое приветствие".

Источник: Центр противодействия дезинформации

Детали: Отмечается, что вражеские Telegram-каналы распространяют информацию о том, что якобы бойцы спецподразделения KRAKEN ГУР МО Украины расстреляли жителей села Петропавловка Харьковской области за отказ отвечать на "националистическое приветствие".

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По словам пропагандистов, произошло это на одном из блокпостов недалеко от фермы в Петропавловке, где военные якобы остановили машину, в которой находилось три человека.

На самом деле в машину попал российский дрон-камикадзе, в результате чего погибли два человека, еще один получил ранения, о чем сообщил 20 февраля председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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В ЦПД отмечают, что целью российских захватчиков является демонизация украинских военных и дискредитация спецподразделения KRAKEN ГУР МОУ.

Что предшествовало: Около 16:50 20 февраля в с. Петропавловка Купянского района в гражданскую машину попал вражеский дрон-камикадзе. Двое мужчин 38 и 50 лет, рабочие местной фермы, погибли на месте. 48-летнюю жену последнего с ранениями доставили в медицинское учреждение.