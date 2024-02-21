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Вздовж кордону з Україною РФ розгорнула 48 установок "Іскандер" – ГУР

Валентина РоманенкоСереда, 21 лютого 2024, 15:30
Вздовж кордону з Україною РФ розгорнула 48 установок Іскандер – ГУР
Вадим Скібіцький. фото медіацентру "Україна-Укрінформ"

Російська Федерація станом на лютий розгорнула 48 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер" уздовж кордону з Україною.

Джерело: заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "46 було, зараз 48. Додалися дві пускові установки, вони зробили додаткову тактичну групу, яка застосовується для пусків саме балістичних ракет із території Росії".

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Нагадаємо: За даними ГУР, сухопутна частина угруповання російських військ, розташованого на території України, становить зараз близько 470 тисяч військовослужбовців.

Теми: РосіявійнаГУР
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