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Європейська народна партія висуватиме Фон дер Ляєн у президенти Єврокомісії

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 21 лютого 2024, 16:18
Європейська народна партія висуватиме Фон дер Ляєн у президенти Єврокомісії
Урсула Фон дер Ляєн, фото Getty Images

Чинна президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн офіційно визначена єдиною кандидаткою від своєї політичної групи "Європейська народна партія" на переобрання на цю посаду.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європейської народної партії

Деталі: Опівдні 21 лютого за центральноєвропейським часом завершився період подання кандидатур на ключового кандидата від "Європейської народної партії".

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Президент групи Манфред Вебер до цього часу отримав лист від німецького "Християнсько-демократичного союзу", який номінував фон дер Ляєн, та листи з підтримкою її кандидатури від польської "Громадянської платформи" і грецької "Нової демократії". Інших кандидатів не запропонували.

Завершення періоду номінування кандидатур формально ще не означає завершення всієї процедури. Кандидатуру мають переглянути на політичній асамблеї "ЄНП" 5 березня, а після того – підтвердити голосуванням на партійному конгресі у Бухаресті 7 березня.  

У понеділок "ХДС" одностайно номінувала кандидатуру фон дер Ляєн після того, як вона підтвердила свою зацікавленість у цьому. 

ВІДЕО ДНЯ

Традиційно посаду президента Єврокомісії отримує так званий "ключовий кандидат" від європейської політичної групи, яка на європейських виборах набирає найбільше голосів. 

На цей час в опитуваннях лідирує "Європейська народна партія", до якої входить і "ХДС", тож є значні шанси, що фон дер Ляєн залишиться президенткою Єврокомісії. 

Очікується, що її кандидатуру на виборах очільника виконавчого органу ЄС підтримає більшість країн-членів.

Теми: ЄвропаЄврокомісія
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