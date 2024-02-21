Європейська народна партія висуватиме Фон дер Ляєн у президенти Єврокомісії

Чинна президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн офіційно визначена єдиною кандидаткою від своєї політичної групи "Європейська народна партія" на переобрання на цю посаду.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європейської народної партії

Деталі: Опівдні 21 лютого за центральноєвропейським часом завершився період подання кандидатур на ключового кандидата від "Європейської народної партії".

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Президент групи Манфред Вебер до цього часу отримав лист від німецького "Християнсько-демократичного союзу", який номінував фон дер Ляєн, та листи з підтримкою її кандидатури від польської "Громадянської платформи" і грецької "Нової демократії". Інших кандидатів не запропонували.

Завершення періоду номінування кандидатур формально ще не означає завершення всієї процедури. Кандидатуру мають переглянути на політичній асамблеї "ЄНП" 5 березня, а після того – підтвердити голосуванням на партійному конгресі у Бухаресті 7 березня.

У понеділок "ХДС" одностайно номінувала кандидатуру фон дер Ляєн після того, як вона підтвердила свою зацікавленість у цьому.

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Традиційно посаду президента Єврокомісії отримує так званий "ключовий кандидат" від європейської політичної групи, яка на європейських виборах набирає найбільше голосів.

На цей час в опитуваннях лідирує "Європейська народна партія", до якої входить і "ХДС", тож є значні шанси, що фон дер Ляєн залишиться президенткою Єврокомісії.

Очікується, що її кандидатуру на виборах очільника виконавчого органу ЄС підтримає більшість країн-членів.