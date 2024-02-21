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Европейская народная партия будет выдвигать Фон дер Ляйен в президенты Еврокомиссии

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 21 февраля 2024, 16:18
Европейская народная партия будет выдвигать Фон дер Ляйен в президенты Еврокомиссии
Урсула Фон дер Ляйен, фото Getty Images

Действующий президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен официально определена единственным кандидатом от своей политической группы "Европейская народная партия" на переизбрание на эту должность.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европейской народной партии

В полдень 21 февраля по центральноевропейскому времени завершился период представления кандидатур на ключевого кандидата от "Европейской народной партии".

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Президент группы Манфред Вебер к этому времени получил письмо от немецкого "Христианско-демократического союза", который номинировал фон дер Ляйен, и письма с поддержкой ее кандидатуры от польской "Гражданской платформы" и греческой "Новой демократии"; других кандидатов не предложили.

Завершение периода номинирования кандидатур формально еще не означает завершения всей процедуры – кандидатуру должны рассмотреть на политической ассамблее "ЕНП" 5 марта, а после того – подтвердить голосованием на партийном конгрессе в Бухаресте 7 марта.

Напомним, в понедельник "ХДС" единодушно номинировала кандидатуру фон дер Ляйен после того, как она подтвердила свою заинтересованность в этом.

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Традиционно должность президента Еврокомиссии получает так называемый "ключевой кандидат" от европейской политической группы, которая на европейских выборах набирает больше всего голосов.

В настоящее время в опросах лидирует "Европейская народная партия", в которую входит и "ХДС", поэтому есть значительные шансы, что фон дер Ляйен останется президентом Еврокомиссии.

Ожидается, что ее кандидатуру на выборах главы исполнительного органа ЕС поддержит большинство стран-членов.

Темы: ЕвропаЕврокомиссия
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