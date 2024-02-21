Европейская народная партия будет выдвигать Фон дер Ляйен в президенты Еврокомиссии

Действующий президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен официально определена единственным кандидатом от своей политической группы "Европейская народная партия" на переизбрание на эту должность.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европейской народной партии

В полдень 21 февраля по центральноевропейскому времени завершился период представления кандидатур на ключевого кандидата от "Европейской народной партии".

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Президент группы Манфред Вебер к этому времени получил письмо от немецкого "Христианско-демократического союза", который номинировал фон дер Ляйен, и письма с поддержкой ее кандидатуры от польской "Гражданской платформы" и греческой "Новой демократии"; других кандидатов не предложили.

Завершение периода номинирования кандидатур формально еще не означает завершения всей процедуры – кандидатуру должны рассмотреть на политической ассамблее "ЕНП" 5 марта, а после того – подтвердить голосованием на партийном конгрессе в Бухаресте 7 марта.

Напомним, в понедельник "ХДС" единодушно номинировала кандидатуру фон дер Ляйен после того, как она подтвердила свою заинтересованность в этом.

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Традиционно должность президента Еврокомиссии получает так называемый "ключевой кандидат" от европейской политической группы, которая на европейских выборах набирает больше всего голосов.

В настоящее время в опросах лидирует "Европейская народная партия", в которую входит и "ХДС", поэтому есть значительные шансы, что фон дер Ляйен останется президентом Еврокомиссии.

Ожидается, что ее кандидатуру на выборах главы исполнительного органа ЕС поддержит большинство стран-членов.