Зеленський відряджає уряд на кордон із Польщею і пропонує прем'єру Туску зустріч

Президент Володимир Зеленський звернувся до Польщі та Європейської комісії у зв’язку з блокуванням польськими фермерами пунктів пропуску на спільному кордоні із закликом до діалогу.

Джерело: Зеленський у відеозверненні, цитує "Європейська правда"

Деталі: У зверненні, опублікованому в соцмережах українською та польською мовами, голова держави заявив про доручення уряду "найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні" між Україною та Польщею.

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"І я прошу тебе, Дональде, пане премʼєр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею, пане президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити", – додав він.

Зеленський висловив готовність також особисто прибути на зустріч разом із українським урядом.

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"І я хочу звернутися зараз до Єврокомісії: треба зберегти єдність у Європі. Це фундаментальний інтерес Євросоюзу. Тому Україна звертається до Єврокомісії, щоб у цій зустрічі взяв участь представник Єврокомісії", – сказав президент.

Наприкінці Зеленський сказав польською мовою: "Досить Москви на наших землях. Досить непорозумінь. Не можна принижувати одне одного, не можна принижувати ані українських, ані польських фермерів. Нам потрібна єдність. Нам потрібне рішення – між нами, Україною та Польщею, та для всієї Європи".

Передісторія:

З 20 лютого польські фермери почали великий протест по всій території Польщі, зокрема на кордоні з Україною. За цей час стались кілька інцидентів із висипанням українського зерна та блокуванням пасажирського руху на кордоні.

Польський президент Анджей Дуда, коментуючи блокування польськими фермерами кордону з Україною, заявив, що влада Польщі не може обмежити їхнє право на законний протест.

На зустрічі координаційної платформи щодо українського експорту до ЄС у вівторок Україна порушила питання про новий інцидент із розсипаним зерном та отримала запевнення, що його розслідують.

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