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Зеленский отправляет правительство на границу с Польшей и предлагает Туску встречу

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 21 февраля 2024, 16:43
Зеленский отправляет правительство на границу с Польшей и предлагает Туску встречу

Президент Владимир Зеленский обратился к Польше и Европейской комиссии в связи с блокированием польскими фермерами пунктов пропуска на общей границе с призывом к диалогу.

Источник: Зеленский в видеообращении, цитирует "Европейская правда"

Детали: В обращении, опубликованном в соцсетях на украинском и польском языках, глава государства заявил о поручении правительства "в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе" между Украиной и Польшей.

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"И я прошу тебя, Дональд, господин премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей, господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. Ближайшие дни дают нам шанс это сделать", - добавил он.

Зеленский выразил готовность также лично прибыть на встречу вместе с украинским правительством.

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"И я хочу обратиться сейчас к Еврокомиссии: надо сохранить единство в Европе. Это фундаментальный интерес Евросоюза. Поэтому Украина обращается к Еврокомиссии, чтобы в этой встрече принял участие представитель Еврокомиссии", - сказал президент.

В конце Зеленский сказал на польском языке: "Хватит Москвы на наших землях. Достаточно недоразумений. Нельзя унижать друг друга, нельзя унижать ни украинских, ни польских фермеров. Нам нужно единство. Нам нужно решение - между нами, Украиной и Польшей, и для всей Европы".

Предыстория:

  • С 20 февраля польские фермеры начали большой протест по всей территории Польши, в частности на границе с Украиной. За это время произошло несколько инцидентов с высыпанием украинского зерна и блокированием пассажирского движения на границе.
  • Польский президент Анджей Дуда, комментируя блокирование польскими фермерами границы с Украиной, заявил, что власти Польши не могут ограничить их право на законный протест.
  • На встрече координационной платформы по украинскому экспорту в ЕС во вторник Украина подняла вопрос о новом инциденте с рассыпанным зерном и получила заверения, что его расследуют.

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Темы: блокадаПольшаЗеленский
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