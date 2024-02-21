Окупанти розмістили дивізіон С-400 у Сакському районі − кримські партизани

Партизанський рух "Атеш" заявив, що російські окупанти розмістили дивізіон С-400 у Сакському районі тимчасово окупованого Криму.

Джерело: Атеш у Telegram

Дослівно: "Наші агенти продовжують систематичну розвідку військових об'єктів ЗС РФ по всій території півострова. Цього разу до нас на приціл потрапив дивізіон ППО, а саме С-400 та радіолокаційна станція".

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ФОТО З TELEGRAM АТЕШ

Деталі: Повідомляється, що інформацію про розташування дивізіону передали Силам оборони України.