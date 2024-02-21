Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти розмістили дивізіон С-400 у Сакському районі − кримські партизани

"Українська правда"Середа, 21 лютого 2024, 16:48
Окупанти розмістили дивізіон С-400 у Сакському районі − кримські партизани
ФОТО З TELEGRAM АТЕШ

Партизанський рух "Атеш" заявив, що російські окупанти розмістили дивізіон С-400 у Сакському районі тимчасово окупованого Криму.

Джерело: Атеш у Telegram

Дослівно: "Наші агенти продовжують систематичну розвідку військових об'єктів ЗС РФ по всій території півострова. Цього разу до нас на приціл потрапив дивізіон ППО, а саме С-400 та радіолокаційна станція". 

Реклама:
 
ФОТО З TELEGRAM АТЕШ

Деталі: Повідомляється, що інформацію про розташування дивізіону передали Силам оборони України.

Теми: Кримпартизани
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Виконували бойове завдання: ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій

Німеччина змоделювала сценарій можливого нападу на НАТО

МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань

Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією

Третя штурмова бригада вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині

Україна не веде переговорів про закриття кордонів з Польщею – Кубраков

Усі новини...
Крим
У Джанкой прибули бойовики ПВК "Вагнер" − кримські партизани
Буданов: Донбас буде важче повернути, ніж Крим
Без затопленого "Цезаря Кунікова" у ЧФ РФ залишається 5 із 13 кораблів – ВМС України
Останні новини
05:46
ISW прогнозує варіанти дій Кремля у відповідь на заклики невизнаного Придністров’я
04:36
Суд Іллінойса заборонив Трампу брати участь у праймеріз
04:02
У Конгресі США досягли угоди, щоб уникнути шатдауну
03:34
У Норвегії вертоліт впав в океан, загинула людина
02:40
Парламент Чехії відхилив легалізацію одностатевих шлюбів
02:20
Стан здоров'я Байдена дозволяє йому виконувати обов'язки президента США – висновок лікаря
01:14
Виконували бойове завдання: ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій
01:06
У Швеції відреагували на погрози РФ через вступ до НАТО
00:50
Макконнелл іде у відставку. Білий дім каже, що підтримка України в Конгресі збережеться
00:18
Німеччина змоделювала сценарій можливого нападу на НАТО
Усі новини...
Реклама: