Окупанти розмістили дивізіон С-400 у Сакському районі − кримські партизани
Середа, 21 лютого 2024, 16:48
Партизанський рух "Атеш" заявив, що російські окупанти розмістили дивізіон С-400 у Сакському районі тимчасово окупованого Криму.
Джерело: Атеш у Telegram
Дослівно: "Наші агенти продовжують систематичну розвідку військових об'єктів ЗС РФ по всій території півострова. Цього разу до нас на приціл потрапив дивізіон ППО, а саме С-400 та радіолокаційна станція".
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Деталі: Повідомляється, що інформацію про розташування дивізіону передали Силам оборони України.