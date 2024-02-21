Оккупанты разместили дивизион С-400 в Сакском районе - крымские партизаны

Партизанское движение "Атеш" заявило, что российские оккупанты разместили дивизион С-400 в Сакском районе временно оккупированного Крыма.

Источник: Атеш в Telegram

Дословно: "Наши агенты продолжают систематическую разведку военных объектов ВС РФ по всей территории полуострова. На этот раз к нам на прицел попал дивизион ПВО, а именно С-400 и радиолокационная станция".

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ФОТО ИЗ TELEGRAM АТЕШ

Детали: Сообщается, что информацию о расположении дивизиона передали Силам обороны Украины.





