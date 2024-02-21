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Оккупанты разместили дивизион С-400 в Сакском районе - крымские партизаны

"Украинская правда"Среда, 21 февраля 2024, 16:48
Оккупанты разместили дивизион С-400 в Сакском районе - крымские партизаны
ФОТО ИЗ TELEGRAM АТЕШ

Партизанское движение "Атеш" заявило, что российские оккупанты разместили дивизион С-400 в Сакском районе временно оккупированного Крыма.

Источник: Атеш в Telegram

Дословно: "Наши агенты продолжают систематическую разведку военных объектов ВС РФ по всей территории полуострова. На этот раз к нам на прицел попал дивизион ПВО, а именно С-400 и радиолокационная станция". 

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ФОТО ИЗ TELEGRAM АТЕШ

Детали: Сообщается, что информацию о расположении дивизиона передали Силам обороны Украины.



Темы: Крымпартизаны
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