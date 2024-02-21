Глава Єврокомісії: Переговорна рамка для вступу України буде готова не раніше літа

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що рамка для переговорів про вступ України до ЄС не буде готова до європейських виборів, які пройдуть на початку червня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Урсулу фон дер Ляєн під час брифінгу в середу в Брюсселі

Деталі: "Ми робимо чудовий прогрес щодо процесу скринінгу. Це дуже добре. І ми працюємо над переговорними рамками. Моє найкраще припущення, що вони не будуть готові перед європейськими виборами, а після них, тому що я бачу розвиток різних переговорних позицій. Це потребуватиме часу", – заявила фон дер Ляєн.

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"Але я думаю, що десь улітку, на початку літа ми будемо готові", – додала вона.

Європейська комісія розпочала роботу над проєктом переговорної рамки для України – документом, який визначає принципи та процедури ведення переговорів про вступ до ЄС, у січні.

Раніше були сподівання, що переговорна рамка буде готова швидше, і її затвердять на міжурядовій конференції, скликаній після березневого саміту лідерів ЄС. Скликання міжурядової конференції є фактичним початком переговорів про вступ.

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Березневий саміт ЄС, як очікується, повинен оцінити останні кроки України, які вона зробила задля початку переговорів про вступ. Серед них – схвалення закону про лобіювання.