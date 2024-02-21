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Глава Еврокомиссии: Переговорная рамка для вступления Украины будет готова не раньше лета

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 21 февраля 2024, 17:19
Глава Еврокомиссии: Переговорная рамка для вступления Украины будет готова не раньше лета
Фото: Getty Images

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рамка для переговоров о вступлении Украины в ЕС не будет готова до европейских выборов, которые пройдут в начале июня.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Урсулу фон дер Ляйен во время брифинга в среду в Брюсселе

Детали: "Мы делаем замечательный прогресс по процессу скрининга. Это очень хорошо. И мы работаем над переговорными рамками. Мое лучшее предположение, что они не будут готовы перед европейскими выборами, а после них, потому что я вижу развитие различных переговорных позиций. Это потребует времени", - заявила фон дер Ляйен.

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"Но я думаю, что где-то летом, в начале лета мы будем готовы", – добавила она.

Европейская комиссия начала работу над проектом переговорной рамки для Украины – документом, который определяет принципы и процедуры ведения переговоров о вступлении в ЕС, в январе.

Ранее были надежды, что переговорная рамка будет готова быстрее, и ее утвердят на межправительственной конференции, созванной после мартовского саммита лидеров ЕС. Созыв межправительственной конференции является фактическим началом переговоров о вступлении. 

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Мартовский саммит ЕС, как ожидается, должен оценить последние шаги Украины, которые она сделала для начала переговоров о вступлении. Среди них - принятие закона о лоббировании.

Темы: ЕвропаЕСУкраина
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