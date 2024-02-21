Армія РФ вдарила з безпілотника по селу на Херсонщині: є постраждалі

Російські окупанти атакували безпілотником село Раківка Бериславського району з безпілотника, постраждали двоє чоловіків.

Джерело: Херсонська ОВА



Дослівно: "Російська армія вдарила по селу Раківка Бериславського району з безпілотника. Постраждали двоє чоловіків, 32 та 56 років, які перебували поблизу місця "прильоту".

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Деталі: Повідомляється, у постраждалих діагностували вибухові травми. Лікарі надали їм медичну допомогу. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.





