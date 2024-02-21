Армия РФ ударила с беспилотника по селу на Херсонщине: есть пострадавшие

Российские оккупанты атаковали беспилотником село Раковка Бериславского района с беспилотника, пострадали двое мужчин.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Российская армия ударила по селу Раковка Бериславского района с беспилотника. Пострадали двое мужчин, 32 и 56 лет, которые находились вблизи места "прилета".

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Детали: Сообщается, у пострадавших диагностировали взрывные травмы. Врачи оказали им медицинскую помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает.





