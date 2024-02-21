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У Росії зараз немає військ і сил, щоб наступати на Київщину, Харків, Суми чи Чернігів – ГУР

Альона Мазуренко Середа, 21 лютого 2024, 17:20
У Росії зараз немає військ і сил, щоб наступати на Київщину, Харків, Суми чи Чернігів – ГУР
СКІБІЦЬКИЙ. ФОТО ГУР

За словами представника розвідки, Росія не має наразі сил і засобів, щоб воювати одразу на двох стратегічних напрямках. Усі сили окупантів концентруються на сході, тому для Харкова, Сум, Київщини чи Чернігівщини – загрози нема.

Джерело: представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Харків, Суми, Чернігів, Київщина – це західний стратегічний напрямок. Міста, де зараз йдуть активні бойові дії – це південно-західний стратегічний напрямок.

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На сьогоднішній день Росія продовжує стратегічну операцію тільки на одному напрямку. В неї немає ні військ, ні сил, ні засобів, щоб проводити потужну наступальну операцію на західному стратегічному напрямку.

Резерву стратегічного зараз немає у РФ, вони намагаються його створити. Все, що створювалося, відразу заводилося на нашу територію. 18-та армія, 25-та армія, 3-й армійський корпус – вони всі воюють, резерву немає".

Деталі: За словами Скібіцього, наразі Росія не здатна проводити стратегічну операцію одразу на двох напрямках.

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Представник ГУР також пояснив, що стратегічна операція – це операція, яка проводиться на окремому стратегічному напрямку: "По напрямку України у РФ було мінімум два стратегічні напрямки. Це південно-західний стратегічний напрямок – смуга відповідальності південного військового округа. І західний стратегічний напрямок – це відповідальність західного військового округа".

Водночас, росіяни можуть здійснювати дії тактичного характеру, оперативно-тактичного характеру. 

Скібіцький додав, що окупантам не вдалося відкинути українські сили назад після проведення контрнаступальної операції: "Вони не повернулися на ті позиції, які були на початку наших наступальних дій. Таким чином, є активні дії зі застосуванням авіації, артилерії, знищенням наших окремих позицій, просування нема".

Він також розповів, що РФ вздовж кордону з Україною розгорнула 48 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер".

Загарбники зробили додаткову тактичну групу, яка застосовується для пусків саме балістичних ракет із території Росії.

Скібіцький також назвав три сильні сторони росіян: 

  • потужний мобілізаційний ресурс,
  • можливість відводити війська в резерв для поповнення втрат і на відпочинок, і також переміщувати або робити перегрупування військ із одного напрямку на інший,
  • авіація і панування в повітрі.

Теми: розвідкаРосіявійна
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