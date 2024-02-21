У России сейчас нет войск и сил, чтобы наступать на Киевщину, Харьков, Сумы или Чернигов – ГУР

По словам представителя разведки, Россия не имеет сейчас сил и средств, чтобы воевать сразу на двух стратегических направлениях. Все силы оккупантов концентрируются на востоке, поэтому для Харькова, Сум, Киевщины или Черниговщины – угрозы нет.

Источник: представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Харьков, Сумы, Чернигов, Киевщина - это западное стратегическое направление. Города, где сейчас идут активные боевые действия - это юго-западное стратегическое направление.

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На сегодняшний день Россия продолжает стратегическую операцию только на одном направлении. У нее нет ни войск, ни сил, ни средств, чтобы проводить мощную наступательную операцию на западном стратегическом направлении.

Резерва стратегического сейчас нет у РФ, они пытаются его создать. Все, что создавалось, сразу заводилось на нашу территорию. 18-я армия, 25-я армия, 3-й армейский корпус - они все воюют, резерва нет".

Детали: По словам Скибицкого, пока Россия не способна проводить стратегическую операцию сразу на двух направлениях.

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Представитель ГУР также пояснил, что стратегическая операция - это операция, которая проводится на отдельном стратегическом направлении: "По направлению Украины у РФ было минимум два стратегических направления. Это юго-западное стратегическое направление - полоса ответственности южного военного округа. И западное стратегическое направление - это ответственность западного военного округа".

В то же время, россияне могут осуществлять действия тактического характера, оперативно-тактического характера.

Скибицкий добавил, что оккупантам не удалось отбросить украинские силы назад после проведения контрнаступательной операции: "Они не вернулись на те позиции, которые были в начале наших наступательных действий. Таким образом, есть активные действия с применением авиации, артиллерии, уничтожением наших отдельных позиций, продвижения нет".

Он также рассказал, что РФ вдоль границы с Украиной развернула 48 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер".

Захватчики сделали дополнительную тактическую группу, которая применяется для пусков именно баллистических ракет с территории России.

Скибицкий также назвал три сильные стороны россиян: