Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

У России сейчас нет войск и сил, чтобы наступать на Киевщину, Харьков, Сумы или Чернигов – ГУР

Алена МазуренкоСреда, 21 февраля 2024, 17:20
У России сейчас нет войск и сил, чтобы наступать на Киевщину, Харьков, Сумы или Чернигов – ГУР
СКИБИЦКИЙ. ФОТО ГУР

По словам представителя разведки, Россия не имеет сейчас сил и средств, чтобы воевать сразу на двух стратегических направлениях. Все силы оккупантов концентрируются на востоке, поэтому для Харькова, Сум, Киевщины или Черниговщины – угрозы нет.

Источник: представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Харьков, Сумы, Чернигов, Киевщина - это западное стратегическое направление. Города, где сейчас идут активные боевые действия - это юго-западное стратегическое направление.

Реклама:

На сегодняшний день Россия продолжает стратегическую операцию только на одном направлении. У нее нет ни войск, ни сил, ни средств, чтобы проводить мощную наступательную операцию на западном стратегическом направлении.

Резерва стратегического сейчас нет у РФ, они пытаются его создать. Все, что создавалось, сразу заводилось на нашу территорию. 18-я армия, 25-я армия, 3-й армейский корпус - они все воюют, резерва нет".

Детали: По словам Скибицкого, пока Россия не способна проводить стратегическую операцию сразу на двух направлениях.

ВИДЕО ДНЯ

Представитель ГУР также пояснил, что стратегическая операция - это операция, которая проводится на отдельном стратегическом направлении: "По направлению Украины у РФ было минимум два стратегических направления. Это юго-западное стратегическое направление - полоса ответственности южного военного округа. И западное стратегическое направление - это ответственность западного военного округа".

В то же время, россияне могут осуществлять действия тактического характера, оперативно-тактического характера.

Скибицкий добавил, что оккупантам не удалось отбросить украинские силы назад после проведения контрнаступательной операции: "Они не вернулись на те позиции, которые были в начале наших наступательных действий. Таким образом, есть активные действия с применением авиации, артиллерии, уничтожением наших отдельных позиций, продвижения нет".

Он также рассказал, что РФ вдоль границы с Украиной развернула 48 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер".

Захватчики сделали дополнительную тактическую группу, которая применяется для пусков именно баллистических ракет с территории России.

Скибицкий также назвал три сильные стороны россиян:

  • мощный мобилизационный ресурс,
  • возможность отводить войска в резерв для пополнения потерь и на отдых, а также перемещать или делать перегруппировку войск с одного направления на другое,
  • авиация и господство в воздухе.

Темы: разведкаРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Выполняли боевую задачу: ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций

Германия смоделировала сценарий возможного нападения на НАТО

МИД призвал к решению проблем между Кишиневом и Тирасполем без внешних вмешательств

Организация "Репортеры без границ" осудила препятствование работе Михаила Ткача польской полицией

Третья штурмовая бригада выбила оккупантов из Красногоровки Донецкой области

Украина не ведет переговоров о закрытии границ с Польшей – Кубраков

Все новости...
разведка
Британская разведка проанализировала ситуацию с атаками РФ в районе Роботино
В Эстонии задержали 10 вероятных агентов российских спецслужб
Разведка Британии: армии РФ не хватает боеспособности чтобы воспользоваться эффектом захвата Авдеевки
Последние новости
05:46
ISW прогнозирует варианты действий Кремля в ответ на призывы непризнанного Приднестровья
04:36
Суд Иллинойса запретил Трампу участвовать в праймериз
04:02
В Конгрессе США достигли соглашения, чтобы избежать шатдауна
03:34
В Норвегии вертолет упал в океан, погиб человек
02:40
Парламент Чехии отклонил легализацию однополых браков
02:20
Состояние здоровья Байдена позволяет ему исполнять обязанности президента США – заключение врача
01:14
Выполняли боевую задачу: ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций
01:06
В Швеции отреагировали на угрозы РФ из-за вступления в НАТО
00:50
Макконнелл уходит в отставку. Белый дом говорит, что поддержка Украины в Конгрессе сохранится
00:18
Германия смоделировала сценарий возможного нападения на НАТО
Все новости...
Реклама: