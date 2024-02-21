Іран з початку року передав Росії близько 400 балістичних ракет – Reuters

Іран з початку 2024 року вже відправив до Росії кілька партій своїх балістичних ракет класу "земля-земля", радіус дії деяких із них становить від 300 до 700 кілометрів.

Джерело: агентство Reuters з посиланням на шість неназваних джерел, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами трьох іранських джерел Reuters, Іран надав Росії близько 400 ракет, більшість із яких належать до групи іранських балістичних ракет малої дальності "Фатех-110". Радіус деяких із них становить від 300 до 700 кілометрів.

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Одне джерело уточнило, що ракети почали відправляти Росії на початку січня в межах домовленостей, укладених наприкінці 2023 року під час зустрічей на рівні військових і спецслужб у Тегерані та Москві. Частина поставок відбувалась літаками, частина – кораблями через Каспійське море, а інші були перевезені літаком.

"Буде ще більше поставок. Немає причин приховувати це. Нам дозволено експортувати зброю в будь-яку країну, в яку ми захочемо", – сказав Reuters неназваний іранський посадовець Reuters.

Водночас одне з іранських джерел каже, що військове партнерство Тегерана з Москвою "продемонструвало світові оборонні можливості Ірану" і "не означає, що ми стаємо на бік Росії в українському конфлікті".

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Два американські та українські джерела Reuters сказали, що поки не фіксували використання іранських ракет російськими військовими. У США раніше прогнозували, що РФ може отримати балістичні ракети від Ірану навесні 2024-го.

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