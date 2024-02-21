Іран з початку року передав Росії близько 400 балістичних ракет – Reuters
Іран з початку 2024 року вже відправив до Росії кілька партій своїх балістичних ракет класу "земля-земля", радіус дії деяких із них становить від 300 до 700 кілометрів.
Джерело: агентство Reuters з посиланням на шість неназваних джерел, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: За словами трьох іранських джерел Reuters, Іран надав Росії близько 400 ракет, більшість із яких належать до групи іранських балістичних ракет малої дальності "Фатех-110". Радіус деяких із них становить від 300 до 700 кілометрів.
Одне джерело уточнило, що ракети почали відправляти Росії на початку січня в межах домовленостей, укладених наприкінці 2023 року під час зустрічей на рівні військових і спецслужб у Тегерані та Москві. Частина поставок відбувалась літаками, частина – кораблями через Каспійське море, а інші були перевезені літаком.
"Буде ще більше поставок. Немає причин приховувати це. Нам дозволено експортувати зброю в будь-яку країну, в яку ми захочемо", – сказав Reuters неназваний іранський посадовець Reuters.
Водночас одне з іранських джерел каже, що військове партнерство Тегерана з Москвою "продемонструвало світові оборонні можливості Ірану" і "не означає, що ми стаємо на бік Росії в українському конфлікті".
Два американські та українські джерела Reuters сказали, що поки не фіксували використання іранських ракет російськими військовими. У США раніше прогнозували, що РФ може отримати балістичні ракети від Ірану навесні 2024-го.
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Передісторія:
- Оборонна співпраця між Іраном і Росією посилилася після того, як остання почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Нагадаємо, в грудні Росія та Іран підписали декларацію, у якій пообіцяли разом протидіяти західним санкціям.
- А наприкінці листопада в Ірані заявили про фіналізацію угоди з Росією про постачання винищувачів Су-35, а також ударних вертольотів Мі-28 і навчально-бойових літаків Як-130 російського виробництва.