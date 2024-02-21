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Иран с начала года передал России около 400 баллистических ракет - Reuters

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 21 февраля 2024, 17:20
Иран с начала года передал России около 400 баллистических ракет - Reuters
Фото: Getty Images

Иран с начала 2024 года уже отправил в Россию несколько партий своих баллистических ракет класса "земля-земля", радиус действия некоторых из них составляет от 300 до 700 километров.

Источник: агентство Reuters со ссылкой на шесть неназванных источников, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам трех иранских источников Reuters, Иран предоставил России около 400 ракет, большинство из которых относятся к группе иранских баллистических ракет малой дальности "Фатех-110". Радиус некоторых из них составляет от 300 до 700 километров.

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Один источник уточнил, что ракеты начали отправлять России в начале января в рамках договоренностей, заключенных в конце 2023 года во время встреч на уровне военных и спецслужб в Тегеране и Москве. Часть поставок происходила самолетами, часть - кораблями через Каспийское море, а другие были перевезены самолетом.

"Будет ещё больше поставок. Нет причин скрывать это. Нам разрешено экспортировать оружие в любую страну, в которую мы захотим", – сказал Reuters неназванный иранский чиновник Reuters.

В то же время один из иранских источников говорит, что военное партнерство Тегерана с Москвой "продемонстрировало миру оборонительные возможности Ирана" и "не означает, что мы становимся на сторону России в украинском конфликте".

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Два американских и украинских источника Reuters сказали, что пока не фиксировали использование иранских ракет российскими военными. В США ранее прогнозировали, что РФ может получить баллистические ракеты от Ирана весной 2024-го.

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Предистория:

  • Оборонное сотрудничество между Ираном и Россией усилилось после того, как последняя начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. Напомним, в декабре Россия и Иран подписали декларацию, в которой пообещали вместе противодействовать западным санкциям.
  • А в конце ноября в Иране заявили о финализации соглашения с Россией о поставках истребителей Су-35, а также ударных вертолетов Ми-28 и учебно-боевых самолетов Як-130 российского производства.

Темы: ИранРосcияоружиевойна
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