Иран с начала года передал России около 400 баллистических ракет - Reuters

Иран с начала 2024 года уже отправил в Россию несколько партий своих баллистических ракет класса "земля-земля", радиус действия некоторых из них составляет от 300 до 700 километров.

Источник: агентство Reuters со ссылкой на шесть неназванных источников, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам трех иранских источников Reuters, Иран предоставил России около 400 ракет, большинство из которых относятся к группе иранских баллистических ракет малой дальности "Фатех-110". Радиус некоторых из них составляет от 300 до 700 километров.

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Один источник уточнил, что ракеты начали отправлять России в начале января в рамках договоренностей, заключенных в конце 2023 года во время встреч на уровне военных и спецслужб в Тегеране и Москве. Часть поставок происходила самолетами, часть - кораблями через Каспийское море, а другие были перевезены самолетом.

"Будет ещё больше поставок. Нет причин скрывать это. Нам разрешено экспортировать оружие в любую страну, в которую мы захотим", – сказал Reuters неназванный иранский чиновник Reuters.

В то же время один из иранских источников говорит, что военное партнерство Тегерана с Москвой "продемонстрировало миру оборонительные возможности Ирана" и "не означает, что мы становимся на сторону России в украинском конфликте".

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Два американских и украинских источника Reuters сказали, что пока не фиксировали использование иранских ракет российскими военными. В США ранее прогнозировали, что РФ может получить баллистические ракеты от Ирана весной 2024-го.

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