Правоохоронці встановили ім’я чеченця, який відбирав автівки у Катюжанці в 2022-му

Поліцейські разом із працівниками Служби безпеки України встановили одного з російських військовослужбовців, які відбирали автомобілі у мирних мешканців Київської області під час спроби окупувати її, – уродженця Чечні.

Джерело: Національна поліція України

Деталі: У березні 2022 року в селі Катюжанка Вишгородського району Київщини російські військові під погрозою зброї відібрали автомобілі у місцевих жителів.

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Як з’ясували правоохоронці, до скоєння злочину причетний 35-річний уродженець Чеченської республіки РФ.

Відібрані транспортні засоби він разом з іншими військовими Росії вивозив у супроводі воєнної техніки до Білорусі.

За вказаним фактом співробітники СБУ розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

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Викритому окупанту повідомлено про підозру. Його ім’я поліція не називає.

Додатково встановлено ще кілька аналогічних фактів, скоєних віськовими РФ. Триває досудове розслідування.