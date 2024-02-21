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Правоохоронці встановили ім’я чеченця, який відбирав автівки у Катюжанці в 2022-му

Олена РощінаСереда, 21 лютого 2024, 17:36
Правоохоронці встановили ім’я чеченця, який відбирав автівки у Катюжанці в 2022-му
Російські загарбники у Катюжанці, скриншот із сайту поліції

Поліцейські разом із працівниками Служби безпеки України встановили одного з російських військовослужбовців, які відбирали автомобілі у мирних мешканців Київської області під час спроби окупувати її, – уродженця Чечні.

Джерело: Національна поліція України

Деталі: У березні 2022 року в селі Катюжанка Вишгородського району Київщини російські військові під погрозою зброї відібрали автомобілі у місцевих жителів.

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Як з’ясували правоохоронці, до скоєння злочину причетний 35-річний уродженець Чеченської республіки РФ. 

Відібрані транспортні засоби він разом з іншими військовими Росії вивозив у супроводі воєнної техніки до Білорусі.

За вказаним фактом співробітники СБУ розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). 

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Викритому окупанту повідомлено про підозру. Його ім’я поліція не називає. 

Додатково встановлено ще кілька аналогічних фактів, скоєних віськовими РФ. Триває досудове розслідування.

Теми: Київська областьокупаціяполіціяСБУ
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