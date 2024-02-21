Правоохранители установили имя чеченца, который отбирал машины в Катюжанке в 2022-м

Российские захватчики в Катюжанке, скриншот с сайта полиции

Полицейские вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины установили одного из российских военнослужащих, которые отбирали автомобили у мирных жителей Киевской области во время попытки оккупировать ее, – уроженца Чечни.

Источник: Национальная полиция Украины

Детали: В марте 2022 года в селе Катюжанка Вышгородского района Киевской области российские военные под угрозой оружия отобрали автомобили у местных жителей.

Реклама:

Как выяснили правоохранители, к совершению преступления причастен 35-летний уроженец Чеченской республики РФ.

Отобранные транспортные средства он вместе с другими военными России вывозил в сопровождении военной техники в Беларусь.

По данному факту сотрудники СБУ расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

ВИДЕО ДНЯ

Разоблаченному оккупанту сообщено о подозрении. Его имя полиция не называет.

Дополнительно установлено еще несколько аналогичных фактов, совершенных военными РФ. Продолжается досудебное расследование.