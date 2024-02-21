Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Правоохранители установили имя чеченца, который отбирал машины в Катюжанке в 2022-м

Елена РощинаСреда, 21 февраля 2024, 17:36
Правоохранители установили имя чеченца, который отбирал машины в Катюжанке в 2022-м
Российские захватчики в Катюжанке, скриншот с сайта полиции

Полицейские вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины установили одного из российских военнослужащих, которые отбирали автомобили у мирных жителей Киевской области во время попытки оккупировать ее, – уроженца Чечни.

Источник: Национальная полиция Украины

Детали: В марте 2022 года в селе Катюжанка Вышгородского района Киевской области российские военные под угрозой оружия отобрали автомобили у местных жителей.

Реклама:

Как выяснили правоохранители, к совершению преступления причастен 35-летний уроженец Чеченской республики РФ. 

Отобранные транспортные средства он вместе с другими военными России вывозил в сопровождении военной техники в Беларусь.

По данному факту сотрудники СБУ расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). 

ВИДЕО ДНЯ

Разоблаченному оккупанту сообщено о подозрении. Его имя полиция не называет. 

Дополнительно установлено еще несколько аналогичных фактов, совершенных военными РФ. Продолжается досудебное расследование.

Темы: Киевская областьоккупацияполицияСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Выполняли боевую задачу: ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций

Германия смоделировала сценарий возможного нападения на НАТО

МИД призвал к решению проблем между Кишиневом и Тирасполем без внешних вмешательств

Организация "Репортеры без границ" осудила препятствование работе Михаила Ткача польской полицией

Третья штурмовая бригада выбила оккупантов из Красногоровки Донецкой области

Украина не ведет переговоров о закрытии границ с Польшей – Кубраков

Все новости...
Киевская область
Ракетный удар по Киевской области: появились новые детали
Воронка, как озеро, выбитые окна, разбитые крыши − последствия ракетного удара по Киевской области
В Киеве и области работает ПВО: слышны взрывы
Последние новости
06:42
Канада уволила двух ученых, которые сливали информацию Китаю
05:46
ISW прогнозирует варианты действий Кремля в ответ на призывы непризнанного Приднестровья
04:36
Суд Иллинойса запретил Трампу участвовать в праймериз
04:02
В Конгрессе США достигли соглашения, чтобы избежать шатдауна
03:34
В Норвегии вертолет упал в океан, погиб человек
02:40
Парламент Чехии отклонил легализацию однополых браков
02:20
Состояние здоровья Байдена позволяет ему исполнять обязанности президента США – заключение врача
01:14
Выполняли боевую задачу: ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций
01:06
В Швеции отреагировали на угрозы РФ из-за вступления в НАТО
00:50
Макконнелл уходит в отставку. Белый дом говорит, что поддержка Украины в Конгрессе сохранится
Все новости...
Реклама: