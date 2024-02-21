Стефанішина прокоментувала заяву фон дер Ляєн про затримку переговорів з ЄС

Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина прокоментувала заяву президентки Єврокомісії про те, що переговорна рамка з Україною, затвердження якої необхідне для початку безпосередньо переговорів про вступ до ЄС, не буде готова до європейських виборів, а після них.

Джерело: Стефанішина у коментарі "Європейській правді"

Деталі: Переговорна рамка – документ, що визначає принципи та процедури ведення переговорів про вступ до ЄС. Віцепрем’єрка зазначила, що робота над переговорною рамкою триває з січня, і з того часу ЄК не повідомляла про труднощі з підготовкою до березня.

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"У діалозі з Єврокомісією ми неодноразово проговорювали підготовку переговорної рамки, і про жодні труднощі підготовки тексту до березня не йшлося", – сказала Стефанішина.

Вона наголосила також, що Єврокомісія лише готує текст переговорної рамки і далі виносить його на розгляд держав-членів ЄС. Саме вони й ухвалюють фінальне рішення.

"Відповідно до рішення Європейської ради у грудні минулого року, Європейська комісія має до березня підготувати звіт щодо прогресу України у виконанні додаткових кроків, за яким слідує розгляд рішення щодо переговорної рамки", – сказала Стефанішина.

ВІДЕО ДНЯ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 21 лютого заявила, що рамка для переговорів про вступ України до ЄС не буде готова до європейських виборів, які пройдуть на початку червня.

Раніше були сподівання, що переговорна рамка буде затверджена на міжурядовій конференції, скликаній після березневого саміту лідерів ЄС. Проведення міжурядової конференції є фактичним початком переговорів про вступ.

Березневий саміт ЄС, як очікується, повинен оцінити останні кроки України, які вона зробила задля початку переговорів про вступ. Серед них – схвалення закону про лобіювання.