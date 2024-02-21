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Стефанишина прокомментировала заявление фон дер Ляйен о задержке переговоров с ЕС

Татьяна ОлейникСреда, 21 февраля 2024, 19:13
Стефанишина прокомментировала заявление фон дер Ляйен о задержке переговоров с ЕС
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ОЛЬГА СТЕФАНИШИНА, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Вице-премьер Ольга Стефанишина прокомментировала заявление президента Еврокомиссии о том, что переговорная рамка с Украиной, утверждение которой необходимо для начала непосредственно переговоров о вступлении в ЕС, будет готова не до европейских выборов, а после них.

Источник: Стефанишина в комментарии "Европейской правде"

Детали: Переговорная рамка – документ, определяющий принципы и процедуры ведения переговоров о вступлении в ЕС. Вице-премьер отметила, что работа над переговорной рамкой продолжается с января, и с тех пор ЕК не сообщала о трудностях с подготовкой к марту.

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"В диалоге с Еврокомиссией мы неоднократно проговаривали подготовку переговорной рамки, и ни о каких трудностях подготовки текста до марта речь не шла", – сказала Стефанишина.

Она подчеркнула также, что Еврокомиссия только готовит текст переговорной рамки и далее выносит его на рассмотрение государств-членов ЕС. Именно они и принимают финальное решение.

"Согласно решению Европейского совета в декабре прошлого года, Европейская комиссия должна до марта подготовить отчет о прогрессе Украины в выполнении дополнительных шагов, за которым следует рассмотрение решения по переговорной рамки", – сказала Стефанишина.

ВИДЕО ДНЯ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 21 февраля заявила, что рамка для переговоров о вступлении Украины в ЕС не будет готова до европейских выборов, которые пройдут в начале июня.

Ранее были надежды, что переговорная рамка будет утверждена на межправительственной конференции, созванной после мартовского саммита лидеров ЕС. Проведение межправительственной конференции является фактическим началом переговоров о вступлении.

Мартовский саммит ЕС, как ожидается, должен оценить последние шаги Украины, которые она сделала для начала переговоров о вступлении. Среди них – принятие закона о лоббировании.

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