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Росіяни вдарили по Куп’янщині: загинув чоловік, ще один поранений

"Українська правда"Середа, 21 лютого 2024, 19:10
Росіяни вдарили по Куп’янщині: загинув чоловік, ще один поранений
Фото: Харківська обласна прокуратура

У результаті мінометних та артилерійських обстрілів росіянами Куп’янського району Харківщини 21 лютого загинув чоловік, ще один зазнав поранення.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

 
Фото: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "Близько 12:40 ЗС РФ здійснили мінометні та артилерійські обстріли с. Іванівка Петропавлівської ТГ, внаслідок чого поранено 52-річного мирного мешканця. 

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Фото: Харківська обласна прокуратура

Крім того, приблизно о 14 годині ворог з артилерії обстріляв селище Дворічна, загинув мирний мешканець". 

Деталі: У прокуратурі зазначили, що особу загиблого наразі встановлюють.



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Теми: Харківська областьвійна
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