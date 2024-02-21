Росіяни вдарили по Куп’янщині: загинув чоловік, ще один поранений
Середа, 21 лютого 2024, 19:10
У результаті мінометних та артилерійських обстрілів росіянами Куп’янського району Харківщини 21 лютого загинув чоловік, ще один зазнав поранення.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Дослівно: "Близько 12:40 ЗС РФ здійснили мінометні та артилерійські обстріли с. Іванівка Петропавлівської ТГ, внаслідок чого поранено 52-річного мирного мешканця.
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Крім того, приблизно о 14 годині ворог з артилерії обстріляв селище Дворічна, загинув мирний мешканець".
Деталі: У прокуратурі зазначили, що особу загиблого наразі встановлюють.
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