Россияне ударили по Купянщине: погиб мужчина, еще один ранен

В результате минометных и артиллерийских обстрелов россиянами Купянского района Харьковщины 21 февраля погиб мужчина, еще один получил ранения.

Источник:Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "Около 12:40 ВС РФ осуществили минометные и артиллерийские обстрелы с. Ивановка Петропавловской ТГ, в результате чего ранен 52-летний мирный житель.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

Кроме того, примерно в 14 часов враг из артиллерии обстрелял поселок Двуречная, погиб мирный житель".

Детали: В прокуратуре отметили, что личность погибшего сейчас устанавливают.





