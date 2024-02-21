Россияне ударили по Купянщине: погиб мужчина, еще один ранен
Среда, 21 февраля 2024, 19:10
В результате минометных и артиллерийских обстрелов россиянами Купянского района Харьковщины 21 февраля погиб мужчина, еще один получил ранения.
Источник:Харьковская областная прокуратура
Дословно: "Около 12:40 ВС РФ осуществили минометные и артиллерийские обстрелы с. Ивановка Петропавловской ТГ, в результате чего ранен 52-летний мирный житель.
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Кроме того, примерно в 14 часов враг из артиллерии обстрелял поселок Двуречная, погиб мирный житель".
Детали: В прокуратуре отметили, что личность погибшего сейчас устанавливают.
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