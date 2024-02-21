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Приєднуйся до конференції від УП "Як перемогти Голіафа" 

"Українська правда"Середа, 21 лютого 2024, 19:17

"Українська правда" до десятої річниці війни організовує конференцію "Як перемогти Голіафа". 

На ній разом з запрошеними гостями та експертами обговоримо виклики, з якими стикнулися українці упродовж цих 10 років та як їх подолати, враховуючи теперішні обставини. 

Одна з панелей стосуватиметься співробітництва влади та бізнесу. На ній учасники обговорюватимуть  залучення нових інвестицій, допомогу армії з боку приватного бізнесу та перехід на військові рейки, а також що потрібно зробити державі, щоб  пришвидшити цей процес.

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Модератор: засновник та голова наглядової ради групи компаній "Ефективні інвестиції" (EFI Group) Ігор Ліскі. 

Спікери: президент корпорації TERWIN, співвласник EVA та Varus Руслан Шостак; заступник міністра з питань розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Качка; директорка з комунікацій та регулярного забезпечення компанії Kernel Катерина Співакова; директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас; виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. 

Також важливими гостями події стануть Олександр Камишін, Наталія Калмикова, Тарас Чмут, Всеволод Кожемяко, Марія Берлінська, Дмитро Шимків та Наталія Кушнерська. 

ВІДЕО ДНЯ

Ознайомитися з деталями заходу можна за посиланням.

Вартість участі у конференції – 5000 грн. Інформацію з адресою заходу ми вам надішлемо після купівлі квитка.

Для учасників Клубу УП за спеціальним промокодом вартість квитка становить 50% (без ПДВ). 

30% від продажу квитків піде на закупівлю штурмових роботів для Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ. 

Крім цього, під час конференції команда УП проведе благодійний аукціон, кошти з якого ми передамо на потреби ЗСУ. 

Партнерами заходу стали: компанія Метінвест, TERWIN, KERNEL, МХП, ДТЕК, FAVBET Foundation, HOBBIT HOUSE, MAMO, brabrabra, Coca-Cola HBC Ukraine, Трускавецька та НЕПОБОРНА. 

Теми: Україна
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