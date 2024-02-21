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Присоединяйся к конференции от УП "Как победить Голиафа"

"Украинская правда"Среда, 21 февраля 2024, 19:17

"Украинская правда" к десятой годовщине войны организует конференцию "Как победить Голиафа".

На ней вместе с приглашенными гостями и экспертами обсудим вызовы, с которыми столкнулись украинцы на протяжении этих 10 лет и как их преодолеть, учитывая нынешние обстоятельства.

Одна из панелей будет касаться сотрудничества власти и бизнеса. На ней участники будут обсуждать привлечение новых инвестиций, помощь армии со стороны частного бизнеса и переход на военные рельсы, а также что нужно сделать государству, чтобы ускорить этот процесс.

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Модератор: основатель и председатель наблюдательного совета группы компаний "Эффективные инвестиции" (EFI Group) Игорь Лиски.

Спикеры: президент корпорации TERWIN, совладелец EVA и Varus Руслан Шостак; заместитель министра по вопросам развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка; директор по коммуникациям и регулярного обеспечения компании Kernel Екатерина Спивакова; директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас; исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Также важными гостями события станут Александр Камышин, Наталья Калмыкова, Тарас Чмут, Всеволод Кожемяко, Мария Берлинская, Дмитрий Шимкив и Наталья Кушнерская.

ВИДЕО ДНЯ

Ознакомиться с деталями мероприятия можно по ссылке.

Стоимость участия в конференции - 5000 грн. Информацию с адресом мероприятия мы вам вышлем после покупки билета.

Для участников Клуба УП по специальному промокоду стоимость билета составляет 50% (без НДС).

30% от продажи билетов пойдет на закупку штурмовых роботов для Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Кроме этого, во время конференции команда УП проведет благотворительный аукцион, средства с которого мы передадим на нужды ВСУ.

Партнерами мероприятия стали: компания Метинвест, TERWIN, KERNEL, МХП, ДТЭК, FAVBET Foundation, HOBBIT HOUSE, MAMO, brabrabra, Coca-Cola HBC Ukraine, Трускавецкая и НЕПОБОРНАЯ.

Темы: Украина
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