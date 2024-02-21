Мажоритарник зі "Слуги народу" складає повноваження нардепа
Середа, 21 лютого 2024, 20:06
Член фракції "Слуга народу" В'ячеслав Медяник вирішив достроково припинити повноваження народного депутата.
Джерело: речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Палійчук: "Так. Він написав заяву за власним бажанням за станом здоров'я".
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Деталі: 36-річний нардеп Медяник обіймає посаду заступника голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.
Він обраний до парламенту за 27-м одномандатним виборчим округом Дніпропетровської області.