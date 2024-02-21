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Мажоритарщик из "Слуги народа" слагает полномочия нардепа

"Украинская правда"Среда, 21 февраля 2024, 20:06
Мажоритарщик из Слуги народа слагает полномочия нардепа
Вячеслав Медяник, фото с Facebook-страницы нардепа

Член фракции "Слуга народа" Вячеслав Медяник решил досрочно прекратить полномочия народного депутата.

Источник: пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Палийчук: "Да. Он написал заявление по собственному желанию по состоянию здоровья".

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Детали: 36-летний нардеп Медяник занимает должность заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Он избран в парламент по 27-му одномандатному избирательному округу Днепропетровской области.

Темы: Верховная РадаСлуга народа
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