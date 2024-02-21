Мажоритарщик из "Слуги народа" слагает полномочия нардепа
Среда, 21 февраля 2024, 20:06
Член фракции "Слуга народа" Вячеслав Медяник решил досрочно прекратить полномочия народного депутата.
Источник: пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Палийчук: "Да. Он написал заявление по собственному желанию по состоянию здоровья".
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Детали: 36-летний нардеп Медяник занимает должность заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.
Он избран в парламент по 27-му одномандатному избирательному округу Днепропетровской области.