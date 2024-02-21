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Спільний проєкт УП та СКУ: понад 400 міст зареєструвалися на карті всесвітньої акції 24 лютого

"Українська правда"Середа, 21 лютого 2024, 20:12
Спільний проєкт УП та СКУ: понад 400 міст зареєструвалися на карті всесвітньої акції 24 лютого
Фото - СКУ

Понад 400 міст проведуть акції у рамках глобальної адвокаційної кампанії СКУ StandWithUkraine, до других роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Джерело: сайт Світового конгресу українців, Андрій Шевченко, голова Місії СКУ в Україні

Деталі: Мітинги відбудуться 24 лютого. Найбільша кількість заходів запланована в Європі та Північній Америці. Крім того, акції відбудуться в ОАЕ, Індії, Таїланді, Південній Кореї, Японії, Перу, Бразилії, Аргентині. 

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Пряма мова Шевченка: "У суботу світ захопить українська хвиля. Ми розраховуємо на рекордну кількість українців, які вийдуть на вулицю, щоб сказати: будьте з нами! На карті, яку ми створили спільно з "Українською правдою", уже зареєстровано більше 400 акцій на всіх 6 континентах планети, включно з Антарктидою.

Ми звертаємося до кожного українця, де б він не був: знайди своє місце на карті, зареєструй свою акцію, вийди на вулицю. Розкажи у країні, де Ти живеш, про нашу битву за свободу".

Карту можна знайти за посиланням.

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Теми: мітингиакції
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