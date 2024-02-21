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Совместный проект УП и СКУ: более 400 городов зарегистрировались на карте всемирной акции 24 февраля

"Украинская правда"Среда, 21 февраля 2024, 20:12
Совместный проект УП и СКУ: более 400 городов зарегистрировались на карте всемирной акции 24 февраля
Фото - МКУ

Более 400 городов проведут акции в рамках глобальной адвокационной кампании СКУ StandWithUkraine, ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Источник: сайт Всемирного конгресса украинцев, Андрей Шевченко, глава Миссии СКУ в Украине

Детали: Митинги пройдут 24 февраля. Наибольшее количество мероприятий запланировано в Европе и Северной Америке. Кроме того, акции пройдут в ОАЭ, Индии, Таиланде, Южной Корее, Японии, Перу, Бразилии, Аргентине.

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Прямая речь Шевченко: "В субботу мир захватит украинская волна. Мы рассчитываем на рекордное количество украинцев, которые выйдут на улицу, чтобы сказать: будьте с нами! На карте, которую мы создали совместно с "Украинской правдой", уже зарегистрировано более 400 акций на всех 6 континентах планеты, включая Антарктиду.

Мы обращаемся к каждому украинцу, где бы он ни был: найди свое место на карте, зарегистрируй свою акцию, выйди на улицу. Расскажи в стране, где Ты живешь, о нашей битве за свободу".

Карту можно найти по ссылке.

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Темы: митингиакции
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