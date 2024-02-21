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Зеленський подякував Повітряним силам за 7 збитих російських "сушок" за тиждень

Тетяна ОлійникСереда, 21 лютого 2024, 21:12
Зеленський подякував Повітряним силам за 7 збитих російських сушок за тиждень
Володимир Зеленський. Фото Дмитра Ларіна, УП

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 21 лютого подякував Повітряним силам ЗСУ за 7 збитих російських бойових літаків за тиждень.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Перше – хочу подякувати нашим Повітряним силам, кожному, хто захищає наше небо. Є хороші результати щодо російських військових літаків. Сім бойових літаків – російських "сушок" – за тиждень. Я дякую вам, наші воїни, за влучність.

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Одне з головних завдань цього року для нашої держави – якраз захист неба й наших фронтових позицій від російських авіаційних і ракетних ударів".

Деталі: Також президент відмітив, що потрібно максимально прагматично робити все, щоб і Україна, і кожен із наших партнерів ставали сильнішими, щоб додавалися можливості захищатися від російського зла. Також пріоритет стосується відносин з Польщею.

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Пряма мова: "Я запропонував сьогодні нашим партнерам у Польщі заради спільних інтересів розв’язати наявні проблеми на кордоні. Наш уряд, усі наші інституції готові до зустрічей і діалогу. Я готовий приєднатися до цих зустрічей. Дуже важливо, щоб і Єврокомісія була в діалозі. Нам усім потрібен результат".

Деталі: Зеленський повідомив, що Україна готує нові безпекові угоди з партнерами найближчими тижнями.

Теми: Зеленськийвтрати у війні
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