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Зеленский поблагодарил Воздушные силы за 7 сбитых российских "сушек" за неделю

Татьяна ОлейникСреда, 21 февраля 2024, 21:12
Зеленский поблагодарил Воздушные силы за 7 сбитых российских сушек за неделю
Владимир Зеленский. Фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 21 февраля поблагодарил Воздушные силы ВСУ за 7 сбитых российских боевых самолетов за неделю.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Первое – хочу поблагодарить наши Воздушные силы, каждого, кто защищает наше небо. Есть хорошие результаты в отношении российских военных самолетов. Семь боевых самолетов – российских "сушек" – за неделю. Я благодарю вас, наши воины, за точность.

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Одна из главных задач в этом году для нашего государства – как раз защита неба и наших фронтовых позиций от российских авиационных и ракетных ударов".

Детали: Также президент отметил, что нужно максимально прагматично делать все, чтобы и Украина, и каждый из наших партнеров становились сильнее, чтобы добавлялись возможности защищаться от российского зла. Также приоритет касается отношений с Польшей.

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Прямая речь: "Я предложил сегодня нашим партнерам в Польше ради общих интересов решить существующие проблемы на границе. Наше правительство, все наши институты готовы к встречам и диалогу. Я готов присоединиться к этим встречам. Очень важно, чтобы и Еврокомиссия была в диалоге . Нам всем нужен результат".

Детали: Зеленский сообщил, что Украина готовит новые соглашения о безопасности с партнерами в ближайшие недели.

Темы: Зеленскийпотери в войне
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