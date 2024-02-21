Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У низці областей була повітряна тривога через БпЛА: на Полтавщині пролунали вибухи

Тетяна ОлійникСереда, 21 лютого 2024, 22:58
У низці областей була повітряна тривога через БпЛА: на Полтавщині пролунали вибухи
Ілюстративне фото іранських дронів - Getty Images

Російська армія увечері 21 лютого запустила кілька груп ударних БпЛА на територію України. 

Джерело: Повітряні сили в Telegram, голова Полтавської ОВА Філіп Пронін

Деталі: Зокрема військові станом на 21:32 попереджають про декілька груп БпЛА між Кіровоградською та Дніпропетровською областями, курс північний/північно-східний; БпЛА в П'ятихатському районі Дніпропетровської області, курс північно-східний; в Новосанжарському районі Полтавської області, курс північний (Полтава); на межі Харківської/Сумської/Полтавської областей, курс північно-західний та в районі Кам'янського водосховища, курс північний/північно-східний. 

Реклама:

О 21:53 повітряні сили уточнили, що декілька груп ударних БпЛА типу "Shahed" в південному, центральному та північному районах Полтавської області, курсом на Сумщину.

О 22:54 голова Полтавської ОВА повідомив, що окупанти атакували Полтавщину кількома групами БпЛА. Звуки вибухів чули у Миргородському районі. За попередньою інформацією жертв та постраждалих немає, руйнувань також. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: повітряна тривогаШахедПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сили оборони знищили ще два російські Су-34: за день - три збитих літаки

фотоУ морі і в небі: північні держави НАТО проведуть масштабні військові навчання

Буданов про звільнення Залужного: Якщо все було прекрасно, то чому ми там, де є?

Повітряні сили збили Су-34, це вже 11-й знищений російський літак у лютому

Німеччина змоделювала сценарій можливого нападу на НАТО

МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань

Усі новини...
повітряна тривога
По всій Україні лунала повітряна тривога: МіГи літали годину
Повітряні сили попереджали про загрозу ворожих БпЛА і балістики зі сходу
У Києві та низці областей лунала тривога через загрозу балістики
Останні новини
12:45
Лише 15% українців регулярно займаються спортом – Мінмолодьспорту
12:39
Військові знищили три ворожі комплекси спостереження на Харківщині та Херсонщині
12:38
У Литві розкритикували намір поляків заблокувати кордон через українське зерно
12:35
фотоСБУ викрила ще одного митрополита УПЦ МП: ображав вірян ПЦУ
12:30
Ощадбанк перерахував до бюджету 4,7 мільярдів податку на прибуток і частину дивідендів
12:15
Трамп запросив Орбана в свою резиденцію – ЗМІ
12:10
Індія шукає інших постачальників нафти на заміну РФ
12:07
У перші дні березня в Україні потеплішає до +17
12:00
"Енергоатом" досяг рекордного показника ефективності роботи енергоблоків АЕС
11:56
Енергетика пережила другу зиму під атаками росіян: Найгірше вже позаду?
Усі новини...
Реклама: