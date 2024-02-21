У низці областей була повітряна тривога через БпЛА: на Полтавщині пролунали вибухи

Російська армія увечері 21 лютого запустила кілька груп ударних БпЛА на територію України.

Джерело: Повітряні сили в Telegram, голова Полтавської ОВА Філіп Пронін

Деталі: Зокрема військові станом на 21:32 попереджають про декілька груп БпЛА між Кіровоградською та Дніпропетровською областями, курс північний/північно-східний; БпЛА в П'ятихатському районі Дніпропетровської області, курс північно-східний; в Новосанжарському районі Полтавської області, курс північний (Полтава); на межі Харківської/Сумської/Полтавської областей, курс північно-західний та в районі Кам'янського водосховища, курс північний/північно-східний.

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О 21:53 повітряні сили уточнили, що декілька груп ударних БпЛА типу "Shahed" в південному, центральному та північному районах Полтавської області, курсом на Сумщину.

О 22:54 голова Полтавської ОВА повідомив, що окупанти атакували Полтавщину кількома групами БпЛА. Звуки вибухів чули у Миргородському районі. За попередньою інформацією жертв та постраждалих немає, руйнувань також.