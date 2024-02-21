В ряде областей была воздушная тревога из-за БПЛА: на Полтавщине раздались взрывы

Российская армия вечером 21 февраля запустила несколько групп ударных БПЛА на территорию Украины.

Источник: Воздушные силы в Telegram, глава Полтавской ОВА Филипп Пронин

Детали: В частности военные по состоянию на 21:32 предупреждают о нескольких группах БпЛА между Кировоградской и Днепропетровской областями, курс северный/северо-восточный; БПЛА в Пятихатском районе Днепропетровской области, курс северо-восточный; в Новосанжарском районе Полтавской области, курс северный (Полтава); на границе Харьковской/Сумской/Полтавской областей, курс северо-западный и в районе Каменского водохранилища, курс северный/северо-восточный.

Реклама:

В 21.53 воздушные силы уточнили, что несколько групп ударных БпЛА типа "Shahed" в южном, центральном и северном районах Полтавской области, курсом на Сумщину.

В 22:54 глава Полтавской ОВ сообщил, что оккупанты атаковали Полтавщину несколькими группами БпЛА. Звуки взрывов слышали в Миргородском районе. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, разрушений также.