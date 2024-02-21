Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Заборона імпорту з Росії знизила б напругу європейських виробників – посол

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 21 лютого 2024, 21:54
Заборона імпорту з Росії знизила б напругу європейських виробників – посол
Всеволод Ченцов, фото "Укрінформу"

Україна порушує питання про накладення заборони на продаж російської сільськогосподарської продукції на території Європейського Союзу.

Джерело: посол України в Євросоюзі Всеволод Ченцов під час розмови з українськими ЗМІ у Брюсселі, "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода"

Пряма мова Ченцова: "У контексті останніх подій ми поставили це питання ще гостріше, що це неприйнятно, коли польські фермери борються з українським продуктом в той час, коли нехай не Польща, але ЄС загалом імпортує значні кількості російської продукції".

Реклама:

Деталі: За словами посла України в ЄС, у цьому питанні Київ має підтримку на рівні держав-членів.

"Я зараз не буду вдаватися в деталі, але, звичайно, це може бути дуже важливим елементом врегулювання проблеми. "Якщо закриється російський експорт, відповідно, моментально буде знижене напруження, навантаження на виробників тут в ЄС", – сказав Ченцов.

Цьому передувало: У Латвії підняли питання про заборону імпорту зерна з Російської Федерації до ЄС та можливість провозити його лише транзитом для експорту в треті країни.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЄСРосіясанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сили оборони знищили ще два російські Су-34: за день - три збитих літаки

фотоУ морі і в небі: північні держави НАТО проведуть масштабні військові навчання

Буданов про звільнення Залужного: Якщо все було прекрасно, то чому ми там, де є?

Повітряні сили збили Су-34, це вже 11-й знищений російський літак у лютому

Німеччина змоделювала сценарій можливого нападу на НАТО

МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань

Усі новини...
ЄС
ЗМІ: ЄС готується зняти санкції зі співзасновника "Яндекса"
Посли ЄС попередньо погодили продовження торговельних пільг для України ще на рік
На телефонах членів оборонного комітету Європарламенту виявили шпигунські програми
Останні новини
12:45
Лише 15% українців регулярно займаються спортом – Мінмолодьспорту
12:39
Військові знищили три ворожі комплекси спостереження на Харківщині та Херсонщині
12:38
У Литві розкритикували намір поляків заблокувати кордон через українське зерно
12:35
фотоСБУ викрила ще одного митрополита УПЦ МП: ображав вірян ПЦУ
12:30
Ощадбанк перерахував до бюджету 4,7 мільярдів податку на прибуток і частину дивідендів
12:15
Трамп запросив Орбана в свою резиденцію – ЗМІ
12:10
Індія шукає інших постачальників нафти на заміну РФ
12:07
У перші дні березня в Україні потеплішає до +17
12:00
"Енергоатом" досяг рекордного показника ефективності роботи енергоблоків АЕС
11:56
Енергетика пережила другу зиму під атаками росіян: Найгірше вже позаду?
Усі новини...
Реклама: