Заборона імпорту з Росії знизила б напругу європейських виробників – посол

Україна порушує питання про накладення заборони на продаж російської сільськогосподарської продукції на території Європейського Союзу.

Джерело: посол України в Євросоюзі Всеволод Ченцов під час розмови з українськими ЗМІ у Брюсселі, "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода"

Пряма мова Ченцова: "У контексті останніх подій ми поставили це питання ще гостріше, що це неприйнятно, коли польські фермери борються з українським продуктом в той час, коли нехай не Польща, але ЄС загалом імпортує значні кількості російської продукції".

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Деталі: За словами посла України в ЄС, у цьому питанні Київ має підтримку на рівні держав-членів.

"Я зараз не буду вдаватися в деталі, але, звичайно, це може бути дуже важливим елементом врегулювання проблеми. "Якщо закриється російський експорт, відповідно, моментально буде знижене напруження, навантаження на виробників тут в ЄС", – сказав Ченцов.

Цьому передувало: У Латвії підняли питання про заборону імпорту зерна з Російської Федерації до ЄС та можливість провозити його лише транзитом для експорту в треті країни.