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Запрет импорта из России снизил бы напряжение европейских производителей – посол

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 21 февраля 2024, 21:54
Запрет импорта из России снизил бы напряжение европейских производителей – посол
Всеволод Ченцов, фото "Укринформа"

Украина поднимает вопрос о наложении запрета на продажу российской сельскохозяйственной продукции на территории Европейского Союза.

Источник: посол Украины в Евросоюзе Всеволод Ченцов во время разговора с украинскими СМИ в Брюсселе, "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода"

Прямая речь Ченцова: "В контексте последних событий мы поставили этот вопрос еще острее, что это неприемлемо, когда польские фермеры борются с украинским продуктом в то время, когда пусть не Польша, но ЕС в целом импортирует значительные количества российской продукции".

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Детали: По словам посла Украины в ЕС, в этом вопросе Киев имеет поддержку на уровне государств-членов.

"Я сейчас не буду вдаваться в детали, но, конечно, это может быть очень важным элементом урегулирования проблемы. Если закроется российский экспорт, соответственно, моментально будет снижено напряжение, нагрузка на производителей здесь в ЕС", – сказал Ченцов.

Этому предшествовало: В Латвии подняли вопрос о запрете импорта зерна из Российской Федерации в ЕС и возможность провозить его только транзитом для экспорта в третьи страны.

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Темы: ЕСРосcиясанкции
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