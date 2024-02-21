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Зеленський поблизу лінії фронту дав інтерв’ю FOX News

Тетяна ОлійникСереда, 21 лютого 2024, 22:33
Зеленський поблизу лінії фронту дав інтерв’ю FOX News
Скриншот з Fox news

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю американському телеканалу FOX News з локації поблизу передової.

Джерело: FOX News

Деталі: У виданні зазначають, що ведучий Брет Баєр поспілкувався з Зеленським про дебати в Конгресі щодо фінансової допомоги Україні.

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Також про річницю повномасштабної війни в Україні та відхід українських військ з Авдіївки.

Знімальна група була з Зеленським під час військового брифінгу, вручення нагород військовим та у госпіталі.

Вихід інтерв’ю анонсують на четвер, 22 лютого.

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Теми: ЗеленськийСШАЗМІ
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