Зеленський поблизу лінії фронту дав інтерв’ю FOX News
Середа, 21 лютого 2024, 22:33
Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю американському телеканалу FOX News з локації поблизу передової.
Джерело: FOX News
Деталі: У виданні зазначають, що ведучий Брет Баєр поспілкувався з Зеленським про дебати в Конгресі щодо фінансової допомоги Україні.
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Також про річницю повномасштабної війни в Україні та відхід українських військ з Авдіївки.
Знімальна група була з Зеленським під час військового брифінгу, вручення нагород військовим та у госпіталі.
Вихід інтерв’ю анонсують на четвер, 22 лютого.
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