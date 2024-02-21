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Зеленский у линии фронта дал интервью FOX News

Татьяна ОлейникСреда, 21 февраля 2024, 22:33
Зеленский у линии фронта дал интервью FOX News
Скриншот из Fox news

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу FOX News по локации вблизи передовой.

Источник: FOX News

Детали: В издании отмечают, что ведущий Брет Байер пообщался с Зеленским о дебатах в Конгрессе по финансовой помощи Украине.

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Также о годовщине полномасштабной войны в Украине и уходе украинских войск из Авдеевки.

Съемочная группа была с Зеленским во время военного брифинга, вручения наград военным и в госпитале.

Выход интервью анонсируется на четверг, 22 февраля.

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Темы: ЗеленскийСШАСМИ
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