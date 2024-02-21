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Україна й Польща вже міркують про формат зустрічі на кордоні – речник Зеленського

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 21 лютого 2024, 22:47
Україна й Польща вже міркують про формат зустрічі на кордоні – речник Зеленського
Володимир Зеленський і Анджей Дуда, архівне фото Офісу президента

Київ і Варшава почали обговорення можливої зустрічі на рівні урядів та голів держав на кордоні, яка покликана зупинити блокування пунктів перетину польськими фермерами.

Джерело: прессекретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров в ефірі телемарафону, цитує "Європейська правда"

Деталі: За словами Никифорова, команди вже працюють над підготовкою зустрічі.

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Він переконаний, що ситуація на українсько-польському кордоні "має бути такою, від якої виграють Україна та Польща, а не Росія та Москва".

Пряма мова Никифорова: "Якщо для того, щоб її врегулювати, потрібно справді зустрічатися на найвищому рівні на кордоні терміново, незаплановано, то президент України готовий це зробити, як він сказав у своєму зверненні, сказав вичерпно.

Команди зараз працюють, дипломати працюють і формат визначається. 

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Поки що якихось інших деталей, конкретики зараз не можу додати".

Передісторія: 

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Теми: ПольщаУкраїнаЗеленськийблокада
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