Украина и Польша уже думают о формате встречи на границе – пресс-секретарь Зеленского

Киев и Варшава начали обсуждение возможной встречи на уровне правительств и глав государств на границе, которая призвана остановить блокирование пунктов пересечения польскими фермерами.

Источник: пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в эфире телемарафона, цитирует "Европейская правда"

Детали: По словам Никифорова, команды уже работают над подготовкой встречи.

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Он убежден, что ситуация на украинско-польской границе "должна быть такой, от которой выиграют Украина и Польша, а не Россия и Москва".

Прямая речь Никифорова: "Если для того, чтобы ее урегулировать, нужно действительно встречаться на самом высоком уровне на границе срочно, незапланированно, то президент Украины готов это сделать, как он сказал в своем обращении, сказал исчерпывающе.

Команды сейчас работают, дипломаты работают и формат определяется.

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Пока что каких-то других деталей, конкретики сейчас не могу добавить".

Предыстория:

21 февраля президент Владимир Зеленский предложил Польше провести двустороннюю встречу на уровне правительств и, если нужно, президентов в связи с блокированием польскими фермерами пунктов пропуска на общей границе.

С 20 февраля польские фермеры начали большой протест по всей территории Польши, в частности на границе с Украиной. За это время произошло несколько инцидентов с высыпанием украинского зерна и блокированием пассажирского движения на границе.

Польский президент Анджей Дуда, комментируя блокирование польскими фермерами границы с Украиной, заявил, что власти Польши не могут ограничить их право на законный протест.

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