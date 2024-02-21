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Sky News повідомляє, що Росія продовжує отримувати товари з Британії попри санкції

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 21 лютого 2024, 23:26
Sky News повідомляє, що Росія продовжує отримувати товари з Британії попри санкції
Фото - Getty Images

Росія продовжує отримувати британське обладнання й техніку через країни Південного Кавказу й Центральної Азії, зокрема Киргизстану, Вірменії та Узбекистану.

Джерело: телеканал Sky News на основі даних про британську зовнішню торгівлю, "Європейська правда"

Деталі: З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну прямий британський експорт до РФ упав на 74%. Росія все ще імпортує з Британії продукти харчування, медичні препарати та інші гуманітарні товари, тоді як важку техніку, електрообладнання та автомобілі – взагалі ні.

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Але аналіз свідчить, що великі обсяги британських товарів подвійного призначення все ще знаходять свій шлях до Москви через сусідні з нею держави.

За той же період експорт Британії до Киргизстану зріс на понад 1100%, причому там переважають важка техніка і транспортні засоби. Загалом же британський експорт до Киргизстану, Вірменії, Узбекистану й Грузії зріс на більш як 500% з початку війни.

Найбільшою категорією товарів, які надсилалися до цих чотирьох країн з Британії, були "частини літаків, гелікоптерів або безпілотних літальних апаратів" – тобто обладнання подвійного призначення – на суму шість мільйонів фунтів стерлінгів.

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Серед інших товарів, які відправляють британські експортери, – машини для обробки даних, аеронавігаційне обладнання та радіонавігаційні засоби.

У британському уряді, коментуючи аналіз Sky News, заявили, що постійно намагаються посилити режим санкцій проти Росії, а їхнє недотримання "є серйозним правопорушенням і карається великими фінансовими штрафами або кримінальним переслідуванням".

Це не перший доказ існування такого експоту. Раніше повідомлялось, що за 10 місяців минулого року британські компанії експортували до Росії критично важливі компоненти, зокрема напівпровідники та безпілотники, на суму понад 100 мільйонів доларів.

Минулого року Велика Британія анонсувала створення спеціального підрозділу для посилення боротьби з компаніями, які ухиляються від санкцій щодо Росії.

Теми: Велика БританіяРосія
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