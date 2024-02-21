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Sky News сообщает, что Россия продолжает получать товары из Британии, несмотря на санкции

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 21 февраля 2024, 23:26
Sky News сообщает, что Россия продолжает получать товары из Британии, несмотря на санкции
Фото - Getty Images

Россия продолжает получать британское оборудование и технику через страны Южного Кавказа и Центральной Азии, в том числе Кыргызстан, Армению и Узбекистан.

Источник: телеканал Sky News на основе данных о британской внешней торговле, "Европейская правда"

Детали: С начала полномасштабного российского вторжения в Украину прямой британский экспорт в РФ упал на 74%. Россия все еще импортирует из Британии продукты питания, медицинские препараты и другие гуманитарные товары, тогда как тяжелую технику, электрооборудование и автомобили – вообще нет.

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Но анализ показывает, что большие объемы британских товаров двойного назначения все еще находят свой путь в Москву через соседние с ней государства.

За тот же период экспорт Британии в Кыргызстан вырос более чем на 1100%, причем там преобладают тяжелая техника и транспортные средства. В целом же британский экспорт в Кыргызстан, Армению, Узбекистан и Грузию вырос более чем на 500% с начала войны.

Самой большой категорией товаров, которые отправлялись в эти четыре страны из Британии, были "части самолетов, вертолетов или беспилотных летательных аппаратов" – то есть оборудование двойного назначения – на сумму шесть миллионов фунтов стерлингов.

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Среди других товаров, которые отправляют британские экспортеры, – машины для обработки данных, аэронавигационное оборудование и радионавигационные средства.

В британском правительстве, комментируя анализ Sky News, заявили, что постоянно пытаются ужесточить режим санкций против России, а их несоблюдение "является серьезным правонарушением и карается крупными финансовыми штрафами или уголовным преследованием".

Это не первое доказательство существования такого экспота. Ранее сообщалось, что за 10 месяцев прошлого года британские компании экспортировали в Россию критически важные компоненты, в частности полупроводники и беспилотники, на сумму более 100 миллионов долларов.

В прошлом году Великобритания анонсировала создание специального подразделения для усиления борьбы с компаниями, которые уклоняются от санкций в отношении России. 

Темы: ВеликобританияРосcия
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