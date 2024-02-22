Bloomberg: Конфіскація заморожених російських активів не суперечить міжнародному праву

Група міжнародних експертів у галузі права надіслала офіційним представникам країн G7 листа, в якому йдеться, що конфіскація заморожених російських активів, зокрема, коштів російського Центробанку, не суперечить міжнародному праву.

Джерело: Bloomberg з посиланням на лист групи міжнародних експертів

Деталі: Майже 300 мільярдів доларів заморозили після санкцій, запроваджених через агресію Росії в Україні. За даними Світового банку, орієнтовна вартість післявоєнного відновлення та реконструкції України зросла до 486 мільярдів доларів.

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З огляду на "кричуще порушення" Росією правового порядку, встановленого після Другої світової війни, міжнародне право дозволяє вжити "законних контрзаходів", щоб переконати країну-порушницю "припинити свою протиправну поведінку", кажуть експерти.

У листі пропонується використовувати активи для компенсації збитків, які "виникли безпосередньо в результаті незаконних дій Росії".

Під листом стоять підписи десяти експертів з міжнародного права із Бельгії, Сполученого Королівства, Німеччини, Нідерландів, США, Франції, Японії. Серед них – професор та колишній декан юридичного факультету Єльського університету Гарольд Хонджу Кох, а також адвокат та дипломат Філіп Зеліков з Інституту Гувера.

ВІДЕО ДНЯ

Основна частина російських активів, зокрема Центробанку, зараз заморожена у країнах Європейського Союзу.

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