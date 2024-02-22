Bloomberg: Конфискация замороженных российских активов не противоречит международному праву

Группа международных экспертов в области права направила официальным представителям стран G7 письмо, в котором говорится, что конфискация замороженных российских активов, в частности, средств российского Центробанка, не противоречит международному праву.

Источник: Bloomberg со ссылкой на письмо группы международных экспертов

Детали: Почти 300 миллиардов долларов заморозили после санкций, введенных из-за агрессии России в Украине. По данным Всемирного банка, ориентировочная стоимость послевоенного восстановления и реконструкции Украины выросла до 486 миллиардов долларов.

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Учитывая "вопиющее нарушение" Россией правового порядка, установленного после Второй мировой войны, международное право позволяет принять "законные контрмеры", чтобы убедить страну-нарушительницу "прекратить свое противоправное поведение", говорят эксперты.

В письме предлагается использовать активы для компенсации убытков, которые "возникли непосредственно в результате незаконных действий России".

Под письмом стоят подписи десяти экспертов по международному праву из Бельгии, Соединенного Королевства, Германии, Нидерландов, США, Франции, Японии. Среди них - профессор и бывший декан юридического факультета Йельского университета Гарольд Хонджу Кох, а также адвокат и дипломат Филипп Зеликов из Института Гувера.

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Основная часть российских активов, в частности Центробанка, сейчас заморожена в странах Европейского Союза.

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