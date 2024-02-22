ISW: Окупаційний губернатор Запорізької області проговорився про депортацію "з пляшкою води" і страти

Окупаційний губернатор Запорізької області Євген Балицький відкрито визнав, що російська влада примусово депортує українських громадян, які виступають проти вторгнення Росії в Україну або "ображають" Росію і натякнув на те, що російські окупаційні війська страчують українських громадян без суду і слідства.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: В інтерв'ю, опублікованому 20 лютого, Балицький заявив, що російська окупаційна влада "вислала велику кількість сімей... які не підтримували "спеціальну військову операцію" або "ображали" Росію, зокрема російський прапор, гімн або [президента Росії Володимира Путіна]. "

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Балицький виправдовував ці дії, які є воєнними злочинами, стверджуючи, що примусова депортація українських сімей була для їхнього ж блага, оскільки окупаційній владі довелося б "розбиратися" з ними у ще "жорсткіший" спосіб у майбутньому, або ж їх вбили б інші проросійські громадяни.

Він сказав, що окупаційна влада "дала [депортованим сім'ям] можливість виїхати", але декого депортувала силою, "давши їм пляшку води" на кордоні.

Він також заявив, що окупаційна влада була змушена прийняти деякі "надзвичайно жорсткі рішення, про які [він] не буде говорити" - можливий натяк на російські окупаційні війська, які проводять страти без суду і слідства над українськими громадянами.

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Інститут вивчення війни неодноразово повідомляв, що Росія примусово депортує українських громадян, включно з дітьми, і продовжує вважати, що Росія намагається знищити українську мову, культуру, історію, етнічну приналежність та ідентичність, у тому числі за допомогою дій, які порушують Конвенцію про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Заяви Балицького про депортації українських громадян, які критикують російську окупацію, вказують на те, що російські депортаційні кампанії частково мають на меті русифікувати населення окупованої України за допомогою примусу і страху.

Готовність Балицького відкрито обговорювати і навіть захищати незаконне поводження російської окупаційної влади з українськими громадянами в інтерв'ю, що набуло розголосу, свідчить про те, наскільки російська влада підтримує і заохочує таку політику.

Ключові висновки ISW за 21 лютого: